اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى للمصريين: "لا ببيع وهم ولا بضحك عليكم وقادرون على النجاح"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:29 ص
السيسى للمصريين: "لا ببيع وهم ولا بضحك عليكم وقادرون على النجاح" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم الإنفاق وتوفير مطالب المواطنين سوف يتم تصويره على أنه فساد فى إدارة الدولة على عكس الحقيقة، مضيفا : "التحديات الموجودة داخل مصر كبيرة..  احنا بنواجه تحديات قادرين على أننا نتغلب عليها.. ونشتغل ونبذل جهد ونستحمل من خلال الاستقرار والعمل".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "وبالمناسبة فى البداية خالص.. واتكملت معكم هل قلت لكم أوهام؟.. قلتلكم أن فيه تحديات.. قادرون على النجاح وقلتكم.. واحنا بنبنى ونعمر.. ومش رايحين نحارب ونخرب وعاوزين نصلح للناس وربنا هيساعدنا.. أنا مش ببيع الوهم ولا بضحك على الناس.. مهم أن الرأى العام ينبه للحرب.. والحرب اللى بتم إدارتها ضدك.. ومحدش هيقدر يهزمنا أبدا بحرب من بره.. وفى عام 2011 اللى عاوز يوصل للحكم.. وصل للحكم والدولة مستقرة". 

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة