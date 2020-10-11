اليوم السابع
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"الرى": قناطر إسنا الجديدة جاهزة لاستقبال الموسم السياحى بعد عودة الرحلات النيلية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:00 ص
"الرى": قناطر إسنا الجديدة جاهزة لاستقبال الموسم السياحى بعد عودة الرحلات النيلية قناطر إسنا الجديدة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، أن أعمال الملاحة مستمرة عبر هويسى قناطر إسنا الجديدة بعد عودة الرحلات النيلية،  حيث تم مرور إحدى العائمات السياحية القادمة من الأقصر فى اتجاه أسوان.
 
وأضافت عبد العظيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكد من جاهزية الهويسين الملاحيين استعدادا لعودة الموسم السياحى، ورفع حالة الاستعداد لإتمام أعمال الصيانات الدورية المقررة لرفع كفاءة منظومة تشغيل الهويسين.
 
الجدير بالذكر أنه تم البدء فى إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904، وتم افتتحها عام 1908 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وتتكون من 120 فتحة، عرض كل منها 5 أمتار، تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.
 
و قررت وزارة الرى إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا، وتم افتتاحها عام 1994، وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.

قناطر اسنا

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