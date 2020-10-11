وذكر المتحدث هوفهانيسيان، أن 6 مقاتلات تركية من طراز "إف-16"، تغطى العملية من الجو.

واتهمت الحكومة الأرمنية، تركيا مرات عديدة، بالتورط بشكل مباشر فى العمليات العسكرية فى "قره باغ".