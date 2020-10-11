"الجار الله": مصر السيسى شهدت انجازات تقدر بأكثر من 20 مرة مما كانت عليه

كتب محمد سعودي

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شهدت إنجازات تقدر بأكثر من 20 مرة مما كانت عليه.

وغرد الكاتب الكويتى أحمد الجارالله عبر تويتر قائلا :"نعم يا رئيس مصر السيسي شهدت مصر إنجازا يقدر بأكثر من عشرين مرة ، مما كانت عليه نكرر أكثر من عشرين مرة، طرق، دعم مدروس، عمله مستقره، قانون استثمار أجنبي عال العال، آلاف المشاريع الصناعية، استقرار وأمن يا ريس أنت مبارك لأرض مباركة ولشعب صبور يستحق.. #السيسي_يهزم_التنظيم_الدولي_للأخوان".





وكان الرئيس السيسي ، وجه اليوم السبت ، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، رسائل قوية، إذ أكد الرئيس على أن مصر لا يمكن هزيمتها بحرب من الخارج ، مضيفا أن مسألة التصالح مع من يرغب في هدم البلاد مرفوضة، مطالبًا الرأي العام بأن ينتبه للحرب التى تريد هدم الدولة.

ولفت الرئيس السيسى، لخطورة حروب الجيل الرابع والخامس في هدم الدول والتشكيك في قدرات الشعب وقياداته، وأوضح أن "اليومين اللي فاتوا شهدنا محاولة للنيل من صمود الشعب ومحاولة لهدم الدولة" ، قائلا : "إحنا بنموت نفسنا عمل وجهد وفكر.. عشان نطلع بالدولة قدام"، وأقسم على أن ما تحقق في 6 سنوات في مصر تجاوز عمل 20 عاما ، مضيفا : "الإعلام اللى برا بيقول دول فاسدين سايبينكم وبيعذبوكم، لا والله.. والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا".