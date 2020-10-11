البحرين ترحب بقرار وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أ.ش.أ

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار وقف إطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا فى إقليم ناغورنو كاراباخ، منوهة بحرص البلدين على التهدئة ووقف التصعيد حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود الكبيرة التى قامت بها روسيا الاتحادية الصديقة والتى توجت بالتوصل لهذا الاتفاق المهم، وتطلعها لأن تكون هذه الخطوة مقدمة لحوار بناء بين أذربيجان وأرمينا للتوصل إلى حل سياسى لهذا النزاع، وبما يسهم فى تحقيق تطلعات الشعبين للأمن والسلم والاستقرار.