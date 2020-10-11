البابا فرنسيس يدعو لسحب الاستثمارات من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة

مدينة الفاتيكان (رويترز)

حث البابا فرنسيس، الناس على سحب استثماراتهم من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة، مؤيدا المطالبين بأن يكون النموذج الاقتصادى بعد جائحة كورونا هو نموذج التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى تسجيل مصور نشره على الإنترنت بعنوان "إطلاق العد التنازلى العالمي، دعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ".

وقال البابا "العلم يخبرنا، كل يوم وبمزيد من الدقة، أننا بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل... إذا كان لنا أن نأمل فى تجنب تغير المناخ الجذرى والكارثي".

وذكر البابا ثلاث نقاط عمل هى تحسين المعرفة بشؤون البيئة، وثانيا الزراعة المستدامة والوصول إلى المياه النظيفة، وأخيرا التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال "تتمثل إحدى طرق تشجيع هذا التغيير فى توجيه الشركات نحو الحاجة الملحة للالتزام بالرعاية المتكاملة لعالمنا المشترك (عن طريق) عدم الاستثمار فى الشركات التى لا تلبى (هذه) المعايير... ومكافأة الشركات التى (تقوم بذلك)".