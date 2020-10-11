الاتحاد الأوروبى يعرب عن قللقه من خروق الهدنة فى ناغورنو كاراباخ

كتب أحمد عرفة

أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه من خروق الهدنة فى ناغورنو كاراباخ بين كل من أرمينيا وأذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها اتهم رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أرمينيا بخرق الهدنة بقصفها لمدينة غنجة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس أذربيجان إلهام علييف: "إن البيان الختامى للمشاورات التى استضافتها موسكو الجمعة الماضية بشأن تسوية النزاع فى قره باغ يقضى بضرورة سحب أرمينيا قواتها من المنطقة المتنازع عليها".

وأكد علييف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه يقيم إيجابيا نتائج المشاورات (الأذربيجانية - الأرمنية - الروسية) التى توجت بإعلان هدنة إنسانية فى قره باغ، لافتا إلى أن النسخة النهائية من البيان الختامى تختلف بشكل ملموس عما عرض أصلا، مشيدًا بمراعاة جميع مطالب باكو فى الوثيقة.