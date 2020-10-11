الاتحاد الأوروبى يضع "خريطة إشارات المرور" لتوحيد إجراءات السفر فى أوروبا

وضعت وكالة الصحة الأوروبية خريطة إشارات المرور والتى سيتم تحديثها أسبوعيًا وتطبيقها على دول الاتحاد الأوروبى، كما ستشمل أيضًا أيسلندا والنرويج، ومن خلال خريطة إشارات المرور المشتركة، تريد دول الاتحاد الأوروبى التخفيف من ارتباك السفر المرتبط بكورونا فى أوروبا، واعتمادًا على العدوى، يجب تمييز المناطق إما باللون الأخضر أو ​​البرتقالى أو الأحمر.

وأكدت المفوضية فى بيان أنها تسعى إلى رفع مستوى التعاون بين دول الاتحاد من أجل اتخاذ قرارات منسقة وأن يتم استخدام الألوان كرموز لتحديد المخاطر حسب المناطق، كما الاستناد إلى تدابير مشتركة لتطبيقها على المسافرين من المناطق شديدة الخطورة، وأن تقدم معلومات عن هذه التدابير فى الوقت المناسب للعموم.

وقد زادت المفوضية مخزونها من المعدات والإمدادات الطبية الوقائية لتكون فى وضع يمكنها من دعم أعضاء الاتحاد الأوروبى إذا تفاقم تفشى المرض فى أوروبا خلال الفترة المقبلة، لتجنب الارتباك وحالة عدم الاستعداد التى حدثت فى مارس الماضي.

وتشمل المناطق وفقا للألوان:

1) "المناطق الخضراء" التى بها عدد قليل من حالات الإصابة بفيروس كورونا، يجب على الدول والولايات ألا تفرض أى قيود على السفر. وقد اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ذلك بأغلبية كافية.

2) "المناطق البرتقالي" هى المناطق التى يقل فيها معدل الإصابة لمدة 14 يومًا عن 50 ولكن معدل الاختبارات الإيجابية 4% أو أعلى. كما ستكون أيضا المناطق التى يتراوح معدل الإصابة فيها بين 25 و150 حالة ولكن معدل الاختبارات الإيجابية أقل من 4%.

3) "المناطق الحمراء" هى المناطق التى تزيد بها معلات الإصابة لمدة 14 يومًا عن 50 ومعدل الاختبارات الإيجابية 4%، أيضا على المناطق التى بها معدلات الإصابة أعلى من 150.

أما المناطق التى لا تتوفر عنها بيانات كافية فسوف يتم وصفها بالمناطق الرمادية.

وتشمل المعايير الإضافية بيانات عن حجم السكان، والقبول فى المستشفيات ووحدات العناية المركزة، ومعدلات الوفيات.

ويجب إبلاغ البلد المتضرر بالإجراءات الممكنة قبل 48 ساعة، كما يجب أن تكون هناك استثناءات للعمال الموسميين والدبلوماسيين وسائقى الشاحنات والصحفيين المناوبين.