الإخوان إرهاب تدعمه شبكة فساد مالى.. 300 مليار إجمالى أموالها المصادرة (فيديو جراف"

كتب محمود حسين

ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الجرائم والعمليات الإرهابية وأحداث العنف والتخريب، وتاريخها ملوث بالدماء، وتصرف مليارات الجنيهات، لتحقيق مصالحها وأهدافها من خلال الإرهاب والعنف والتحريض على الفوضى والفساد، وما يؤكد أن جماعة الإخوان إرهاب تدعمه شبكة فساد مالى، فالمصادرات التي صادرتها لجنة حصر أموال الإخوان في مصر حتى عام 2018، والتي بلغت 300 مليار جنيه إجمالي ما تم مصادرته.

وتشمل ما تم مصادرته من أموال وأصول تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التالى:

61 مليار جنيه أموال سائلة ضبطت لدى قيادات الجماعة وشركات الصرافة.112 مليار جنيه قيمة مدارس ومستشفيات وشركات مستلزمات طبية.67 مليار جنيه أصول شركات وأراضى.118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدرسة.33 موقع الكترونى وقناة فضائية و60 مستشفى.