افتتاح المبنى التعليمى الجديد بكلية التجارة جامعة قناة السويس اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تستعد لاستقبال طلاب البرامج المميزة وغير التقليدية الجديدة (BIS وFMI) بمبنى جديد يتكون من أربعة طوابق.

وقال إن الدور الأول والثانى مخصصان لطلاب شعبة اللغة أما الدور الثالث فيخصص للبرامج المميزة وغير تاتقليدية الجديدة حيث يحتوى الدور على 4 قاعات دراسية سعة القاعة 150 طالبا بالإضافة إلى 4 قاعات للبرامج المهنية الـ MBA والـDBA سعة القاعة من 50إلى 60 طالبا إلى جانب 30 مكتبا إداريا لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإدارى ومنسقى البرامج.

وأضاف يضم المبنى أربع معامل معملين حاسب إلى لطلاب برنامج BIS ومعملين صوتيات سعة المعمل 26 طالبا بمواصفات الكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام wi-fi كامل للمبنى ومقاعد وارضيات حديثة كما يضم المبنى مدرجين بسعة 650 طالبا للمدرج الواحد.

وأشار الدكتور أحمد زكى إلى أنه لأول مرة بجامعة قناة السويس يوجد بمبنى صالة للامتحانات بسعة 400 طالب إلى جانب 60 تكييف مركزى لجميع الغرف.

وأكمل رئيس جامعة قناة السويس أن هذا المبنى يأتى نتاج عمل متواصل استغرق أكثر من 24 شهرا حرص خلالهم على متابعة كافة التجهيزات التى تمت على أعلى مستوى وذلك لتقديم خدمة متميزة لطلاب البرامج الجديدة والمهنية وشعبة اللغة.