اجتماع لدراسة معايير وآليات تحويل طلاب كلية الصيدلة للطب بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

شكّل الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، لجنة لوضع آليات وإجراءات تحويل الطلبة الدارسين بالفرقة الثانية أو الثالثة بكلية الصيدلة إلى كلية الطب.

جاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 15 أغسطس الماضى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمتابعة اللجنة المشكلة لوضع آليات وإجراءات تحويل الطلبة الدارسين بالفرقة الثانية أو الثالثة بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية إلى كليات الطب البشرى للجامعات الحكومية المصرية.

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اجتماع بحضور الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب والدكتور صفوت عبد المقصود عميد معهد التقنية الحيوية ومنسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية والدكتورة دينا أبو المعاطى وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور منى غالى وكيل كلية الطب ومدير عام الإدارة العامة للتعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن التحويل يقتصر من كلية الصيدلة لكلية الطب البشرى على طلاب نفس الجامعة فى الجامعات التى توجد بها كليات طب وصيدلة.

وتابع: أما بالنسبة للجامعات التى ليس بها كلية طب فيكون لتحويل طبقا للتوزيع الجغرافى، موضحا أنه يقتصر التحويل على الطلاب الأوائل على الدفعة ويشترط لقبول تحويل طلاب كلية الصيدلة الى الفرقة الاولى لكلية الطب ان يكون ذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز الـ5٪ من الأعداد المرشحة من مكتب التنسيق والتى تم قبولها فى نفس العام بذات الكلية التى يرغب الطالب التحويل إليها وفى هذه الحالة يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب المجموع التراكمى فى سنوات الدراسة بكلية الصيدلة.