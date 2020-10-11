إنشاء 2136 وحدة إسكان اجتماعى بإيجار 100 جنيه شهريا لأبناء الشيخ زويد ورفح

شمال سيناء - محمد حسين

أكد المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى بشمال سيناء فى منطقة السبيل بعدد 89 عمارة مكونة من 2136 وحدة مرحلة أولى، وعدد 1200 وحدة مرحلة ثانية.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستلام الابتدائى للعمارات وتسكين 1152 وحدة منها وتم تسليمها بإيجار رمزى 100 جنيه شهريا للأهالي من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق الصرف الصحى والمياه والكهرباء وجارى تنسيق الموقع العام.

كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المساكن وتضم 39 عمارة 936 وحدة، وتم استلام 32 عمارة وجارى استلام 7 عمارات.

وأوضح أنه تم استلام شبكة الصرف الصحى والمياه وخزان المياه العمومى 3000 متر وجارى أعمال شبكه الكهرباء وتنسيق الموقع العام.