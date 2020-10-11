إحالة مدير الشئون القانونية بأكاديمية الفنون للمحكمة التأديبية بمخالفات مالية

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 40 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بأكاديمية الفنون، للمحكمة التأديبية العليا، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني، على الإدارات القانونية بوزارة العدل، كشفت أن "علاء س س"، محام بأكاديمية الفنون و"أشجان ل ح"، مدير عام الشئون القانونية بالأكاديمية خالفا القواعد والتعليمات المقررة بجهة عملهما بأن لم يلتزما بالحضور إلى مقر عملهما خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية منفردة لم تقم بإحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم إنضباط والتزام أعضاء الإدارة في الحضور خلال مواعيد العمل الرسمية في تمام الساعة 11 صباحًا عقب حضور اللجنة من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتفتيش على أعمال الإدارة القانونية رئاستها.