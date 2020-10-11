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أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: بشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:06 م
أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: بشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى الفنان أمير كرارة
كتب سمير حسنى

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قدم الفنان أمير كرارة الشكر للقوات المسلحة على اختياره فى مسلسل الاختيار، وقال كرارة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، بحضور الرئيس السيسي: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير..أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى أن أقدم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت ".

 

وأضاف كرارة: "من اول يوم رمضان واحنا بنتكرم من كل الناس فى كل الشوارع بس النهاردة التكريم الكبير قدام شعبنا العظيم قدام قواتنا المسلحة وقدام سيادة رئيس الجمهورية.. شكرا وتحيا مصر".


امير كرارة

مسلسل الاختيار

الفنان امير كرارة

السيسي

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