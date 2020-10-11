أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 11-10-2020 فى مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء، وذلك بعد ارتفاع الأسعار على مدار الأيام الثلاثة الماضية حوالي 18 جنيها جراء صعود أوقية الذهب فوق 1930 دولار.
أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 718.25 جنيه.
عيار 21 سجل 838 جنيها.
عيار 24 سجل 957.75 جنيها.
تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 11-10-2020، أمام الجنيه المصرى، مع أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.41 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.24 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
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