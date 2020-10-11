أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 11-10-2020 والبورصة تحقق 1.4 مليار أرباح

كتب – إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع أخبارالاقتصاد ، اليوم الأحد ، والذى شهد عدد من الأحداث الهامة لعل أبرزها الأرباح التي حققتها البورصة المصرية خلال جلسات التداول اليوم .

تباين بورصات الخليج



تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.20% رابحاً 100.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.26 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.41% رابحاً 9.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2223.57 نقطة، وربح رأس المال السوقي 370 مليون درهم ليغلق عند مستوى 311.76 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.97% رابحاً 14.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.61 نقطة، وزادت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسراً 19.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.635 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 888 مليون درهم ليغلق عند مستوى 675.742 مليار درهم، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% خاسراً 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3590.790 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر.

رئيس الرقابة المالية: 26 شركة تأمين طبي سددت 3.5 مليار جنيه تعويضات بـ2019

افتتح الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والمنعقد صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل” برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وينظمه كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلي شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسؤولي شركات الرعاية الطبية، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور محمد عمران ، في الجلسة الافتتاحية، إن التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتان مكملتان لنظام التأمين الصحي الشامل، وأن التكامل في المهام قد ظهر جلياً في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية – اثناء الجائحة –إلا أننا وجدنا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم حاملي الوثائق التأمينية، بصورة كاملة، وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

البنك المركزى يعلن تسجيل التضخم 3.3% فى سبتمبر



قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له ، ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرا للتضخم لا يشمل حساب أسعار السلع الأساسية شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.



التصديرى للبناء: سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات وننتظر تخفيضه خلال أسبوعين

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات المحلية فى مصر وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الانتاج والتصدير للخارج، موضحا أن السعر العالمى للغاز لا يتعدى حاليا 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع فى مصر للصناعة الوطنية بمعدلات الضعف ويبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، قائلا إن دخول الغاز فى الصناعة بسعر مخفض أفضل من تصديرة كمادة خام حيث أن الصناعة ستقدم قيمة مضاعفة وينتج عنه السلع والمنتجات المحلية التى يتم تصديرها ومنافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، ويرفع من حصيلة الصادرات المصرية وقيمتها.

وأضاف نعمان ، فى تصريح خاص " اليوم السابع " إن وزيرة الصناعة نيفين جامع وعدت خلال اجتماعتها مع المجالس التصديرية بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة البترول لتوصيل مطالب الصناع وتخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك بعض الصناعات التى تقدمت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة للصناعات التى يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيماويات والأسمدة.





إقبال كبير من الجمهور فى معرض تراثنا على شغل التطريز اليدوى



شهد معرض تراثنا اقبال كبير من الجمهور للمعرض على منتجات الهاند ميد والتطريز اليدوي، والذى يشهد مشاركة كبيرة من العارضين هذا العام، وعقب افتتاح المعرض للجمهور صباح اليوم تنوعت عمليات الشراء للقطاعات المختلفة لكن أجنحة التطريز اليدوي أخذت نصيب كبير من الجمهور.

وأجرت مساء أمس نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، جولة داخل المعرض لتفقد وضع العارضين، خاصة بعد الدعم الحكومي الكبير المقدم للمشاركين في تراثنا.

وكشف طارق صبور مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشاركة 630 عارض وعارضة بمعرض تراثنا من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتي كانت تشهد مشاركة 520 عارض و 35 جمعية أهلية.

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء عربية، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند 632.555 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13276 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4346 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة.

"كارجاس" تبدأ التشغيل التجريبى لأولى محطات تحويل السيارات للغاز بالغردقة



بدأت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" إحدي شركات وزارة البترول، التشغيل التجريبي لأولى محطات الشركة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ورفع العبء علي كاهل المواطنين والمحافظة علي البيئة واستخدامه كوقود للسيارات والعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المركبات خلال الفترة المقبلة، والتوسع في نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى علي مستوى الجمهورية من خلال مشروع قومى يحظى باهتمام الدولة والدعم المتواصل من وزارة البترول للانطلاق بهذا النشاط للحفاظ على البيئة واحلال الغاز الطبيعى كوقود نظيف ومُوفر محل الوقود السائل.