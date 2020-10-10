وزير الأوقاف ومستشار الرئيس للشئون الصحية يطلقان منتدى الحوار الثقافى الثلاثاء

كتب على عبد الرجمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لمناقشة ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهى القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى المنتدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عوض تاج الدين مستشار سيادة الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وقالت الوزارة إن اختيار موضوع المناقشة جاء من منظور أن الزيادة المضطردة للسكان تؤدى إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر فى ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأى الدينى بوضوح فى مشروعية هذا التنظيم التى ترقى فى مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله فى حياة كريمة.

ويشارك فى الندوة نحو 60 إماما وواعظة فى لقاء حوارى مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.

فى سياق متصل تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر غدًا الأحد الدفعة الثانية من الأئمة والواعظات، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والواعظات.