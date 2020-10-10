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السيسي يوافق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:12 ص
السيسي يوافق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019
 
 
 
 

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