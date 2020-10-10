السكة الحديد تُشغل عربات top vip بخط القاهرة - الإسكندرية بتذكرة موحدة 150جنيها

كتب رضا حبيشى

بدأت هيئة السكة الحديد فى تشغيل عربات top vip الأفخم بالهيئة بخط القاهرة - الإسكندرية والعكس بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيها، حيث دفعت بعربة على قطار vip رقم 905 الذى يقوم من القاهرة يوميا 8 صباحا فى اتجاه الإسكندرية.

كما دفعت بعربة بقطار vip رقم 9.16الذى يقوم من الإسكندرية يوميا فى اتجاه القاهرة الساعة 2 ظهرا، حيث لا يتوقف القطارات سوى بمحطات سيدى جابر.

وتملك هيئة السكة الحديد 5 عربات فاخرة باسمTOP VIP صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية وتم تسليمها للهيئة خلال عامي 2016 و2017، وتعتبر أفخم عربات السكة الحديد التى تملكها الهيئة، وتعدت نسبة المكون المحلى بها خلال تصنيعها نسبة الـ 40%.

والعربات الافخم بالسكة الحديد المصرية قامت الهيئة بسحبها من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها نتيجة ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها لدرجة وصلت إلى إيقاف تشغيلها فترات مؤقتا حتى قررت السكة الحديد تشغيليها وإدارتها بمعرفتها مباشرة بدلا من الشركة التابعة لها إلا أنها ما زالت تواجه أيضا ضعف الإشغال.

أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات العاملة على خط الصعيد حاليا 375 جنيه للمقعد الواحد من القاهرة لأسوان والعكس، ويتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى، ويتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات والمقدرة بـ 100 جنيها، كما يتم صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بالكامل، وحجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات.