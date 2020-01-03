5 أسباب مرضية تسبب شعورك بالبرد دائما.. اعرفها

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تنتقل بانتظام من مكان إلى آخر، سواء كان ذلك من المنزل إلى العمل والعكس، فمن الطبيعي أن تشعر بالبرد خلال فصل الشتاء، ولكن إذا بدأت تشعر بالبرد حتى عندما تكون في بيئة باردة مع وجود مصدر للحرارة في الغرفة مثلا ، فقد يسبب ذلك مخاوف خطيرة على صحتك.

فيعتقد الناس أن الشعور بالبرد في فصل الشتاء أمر طبيعي، حيث يلقي باللوم على درجة الحرارة المنخفضة، و لكن في بعض الأحيان قد نشعر بأن الناس من حولنا يشعرون بعدم الارتياح وعدم الراحة بسبب البرد، وقد تكون هناك احتمالات مختلفة لذلك.

وفقا لتقرير موقع " timesofindia" بعض الأسباب الشائعة للإصابة بالبرد الشديد تشمل تخفيض السعرات الحرارية في النظام الغذائي والشيخوخة والغدة الدرقية، وخلال التقرير التالى نعرض أهم 5 أسباب مرضية يمكن أن تزيد من فرص شعورك بالبرد طوال الوقت:

قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي المسئولة عن إنتاج الهرمونات، والتي هي المسئولة عن التحقق من مستوى الأيض في الجسم.

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا يوفر فيها الجسم هرمونات كافية، مما يؤدي في النهاية إلى إبطاء عملية الأيض وتجعلك تشعر بمزيد من البرودة، لذا ينبغي على الشخص أن يكون منتظمًا في إجراء اختبارات الدم هذه إذا كان هناك أي تاريخ للغدة الدرقية في أسرته.

فقر دم

إذا كان جسمك ينتج خلايا دم حمراء أقل من المعتاد، فقد تكون هناك حالة من فقر الدم بسبب نقص كمية الأكسجين في الجسم، وهذا يرتبط مباشرة بالدورة الدموية لأطرافك، مما يجعلك تشعر بالبرد.

قد تشمل الأعراض الأخرى الشائعة لفقر الدم الضعف، والإرهاق ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وألم في الصدر وما إلى ذلك، لذا ينبغي على الشخص أن يضمن اتباع نظام غذائي مناسب لمكافحة آثار فقر الدم من أجل حياة صحية.

أنماط النوم غير النظامية

إذا كنت لا تنام جيدًا، فمن الشائع أن تكون عرضة لظروف الطقس القاسية، و لتجنب ذلك، حاول النوم على الأقل لمدة 7 ساعات خلال يوم كامل.

فقدان الوزن

هناك صلة مباشرة بين الدهون في الجسم ودرجة حرارة الجسم، فيستخدم جسمك الدهون للحفاظ على درجة الحرارة، وبالتالي هناك احتمالات أنه إذا كان لديك وزن أقل ، فستشعر بمزيد من البرد، وفي مثل هذه الحالات ، ينبغي تناول نظام غذائي مناسب لموسم الشتاء مع إضافة القليل من التوابل إلى وجبتك لأنها تساعد في الحفاظ على مناعة الجسم ضد البرد.

مرض رينود

مرض رينود هو اضطراب نادر في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وعندما تنخفض درجة الحرارة، سوف وهذا بدوره تشعر أكثر بالبرد ، وفي بعض الأحيان قد تتحول أقدام الشخص وذراعيه إلى اللون الأزرق بسبب خلل فى الدورة الدموية .