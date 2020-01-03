4 أسباب وراء خسائر عز الدخيلة أكثر من مليار جنيه فى 9 شهور..تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة العز الدخيلة، عن تكبدها صافى خسائر مجمعة عائدة للمساهمين بقيمة 1.238 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل صافى أرباح مجمعة عائدة للمساهمين بلغت 1.732 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2018، وعلى أساس ربع سنوى ، سجلت الشركة صافى خسارة مجمعة عائدة للمساهمين قدرها 668.56 مليون جنيه خلال الربع الثالث 019 ، مقابل صافى ربح مجمع عائد للمساهمين قدره 420.78 مليون جنيه فى الربع الثالث 2018، وبحسب مباشر فأن الخسائر تعود إلى 4 أسباب وهى:

1- زيادة تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 8% لتسجل 29.273 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقارنة بـ 27.068 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2018، بالتزامن مع تحقيق انخفاض قدره 4% فى إيرادات المبيعات لتبلغ 29.750 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 30.963 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2018 ، ترتب على ذلك انخفاض مجمل ربح الشركة بنسبة 88% ليسجل 477.38 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 3.895 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2018 ، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح بشكل حاد إلى 2% فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 13% فى نفس الفترة من عام 2018 .

2- زيادة قدرها 75.5% فى مصروفات البيع والتوزيع لتبلغ 345.156 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 196.633 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

3- زيادة قدرها 8 أضعاف فى مصروفات التشغيل الأخرى لتسجل 245.92 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 29.456 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018 .

4- زيادة قدرها 34% فى صافى مصروفات الفوائد ليسجل 1.700 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2019 مقابل 1.272 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى 2018 .