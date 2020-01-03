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10 معلومات عن قاسم سليمانى بعد قتله بضربة أمريكية فى مطار بغداد

الجمعة، 03 يناير 2020 08:11 ص
10 معلومات عن قاسم سليمانى بعد قتله بضربة أمريكية فى مطار بغداد خامئنى - سليمانى - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاجون" قتل الجيش الأمريكى للواء قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، فيما نشر الحشد الشعبى فى العراق، "تغريدة" أعلن فيها مقتل نائب رئيسه فى الهجوم ذاته، حيث قال: "اعلام الحشد الشعبى يؤكد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى بغارة امريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولى" .. فى السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن قاسم سليمانى.

1- اللواء قاسم سليمانى من مواليد 11 مارس 1955 هو جنرال إيرانى وقائد فيلق القدس منذ 1998 خلفاً لأحمد وحيدى.

2- مسئول عن العمليات العسكرية السرية خارج الحدود إيران.

3- من قدامى المحاربين فى الحرب العراقية الإيرانية فى الثمانينيات، خلال الحرب العراقية الإيرانية.

4- يناير عام 2011 ارتقت رتبته العسكرية من العقيد إلى رتبة اللواء بيد قائد الثورة الإيرانية على خامنئى.

5-  خلال ثورة الطلاب فى عهد الرئيس الإيرانى محمد خاتمى عام 1999، وقع سليماني مع 23 قائدا فى الحرس الثورى على عريضة إنذار لخاتمى، حذروه فيها من أن الحرس الثورى سيقمع الحراك الشعبى إذا لم تقم الحكومة بدورها بالتصدى له.

6- صاحب نشاط كبير فى العديد من الصراعات بأنحاء الشرق الأوسط، وخاصة فى العراق والشام.

7- كان مرشد الثورة الإيراننة على خامنئى يصف قاسم سليمانى بلقب "الشهيد الحى".

8-  مُصنف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للإرهاب.

9- بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقود وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثورى فى العراق وانحاء أخرى بالشرق الأوسط.

10- وكان يعتبر أحد الخلفاء المحتملين لمنصب قائد الحرس الثورى الإيرانى، عندما ترك الجنرال يحيى رحيم صفوى هذا المنصب عام 2007، وأخيرا دعا المرشد الإيرانى على خامنئى، اليوم الجمعة، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قاسم سليمانى، مؤكدا أن انتقاما عنيفا ينتظر المجرمين الذين قتلوا قائد فيلق القدس.


قاسم سليمانى

قائد فيلق القدس

إيران

طهران

الحشد الشعبى

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