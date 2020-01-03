وكيلة صحة كفر الشيخ تحيل المقصرين للتحقيق فى جولات ليلية بالمستشفيات.. صور

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ خلال جولة ليليه لمتابعة العمل والنوبتجية بمستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومستشفى الرمد بكفر الشيخ والبنك الاقليمى لخدمات نقل الدم رافقها فى الجولة، الدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرؤف حمد مدير المكتب الفنى.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على الالتزام الكامل والانضباط، لتقديم خدمه طبية متميزة تلاقى رضاء المريض بجودة طبية عالية وضرورة تواجد الطاقم الإدارى اثناء النوبتجية ومتابعه التسجيل الدقيق والنظافة والتأكيد على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها قررت إحالة فنى المعمل بمستشفى الصدر للتحقيق لتغيبه عن النوبتجيه واهماله فى اداء واجبه الوظيف، وعدد من الموظفين، مشيرا إلى أن جولاتها على المستشفيات مستمرة، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم خدمات طبية متميزة.

وقالت وكيل الوزارة، لن تصمت تجاه أى إهمال فى حق المريض، لأن جميع العاملين بقطاع الصحة فى خدمة المواطن، الذى تهتم به الدولة فى ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية.



الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة (2)



الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة (3)



الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة (4)