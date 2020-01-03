وفاة 12 شخصا ودمار 10 ملايين فدان حصيلة خسائر حرائق أستراليا

هند المغربي

شهدت أستراليا منذ عدة أشهر حرائق مستمرة في الغابات مما تسببت في تدميرها وقدر أكاديميون أن تكون الحرائق المدمرة المندلعة منذ أشهر في غابات أستراليا، تسببت في قتل نحو نصف مليار حيوان، وفقا لتقرير أصدرته جامعة سيدني.

وذكر موقع سكاي نيوز أن أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، تسبب في إندلاعها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة.

وقال أستاذ البيئة بجامعة سيدني كريس ديكمان، إن أكثر من 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الحرائق المشتعلة في مختلف أنحاء البلاد، مضيفا "بعض الأشياء لن تعود أبدا، مثل ما يقرب من نصف مليار حيوان أليف".

وأضاف ديكمان "نفقت الحيوانات إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش. ليس من السهل البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة في تلك الظروف".

يذكر أن الحرائق تسببت في تدمير أكثر من 10 ملايين فدان، في حين تندلع يوميا تقريبا حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف.

فيما تسببت الحرائق في خسائر بشريه بمقتل 12 شخصا في حوادث تتصل بالحرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعالها قبل بضعة أشهر، بينهم 3 متطوعين من رجال الإطفاء.

وأتت أعمدة النيران على بلدات بأكملها، مما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ، ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب.

وحثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من اندلاع الحرائق.

فيما تعرض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى انتقادات لاذعة خلال جولة تفقدية، حيث صبّ السكان غضبهم على رئيس الوزراء وحمّلوه مسؤولية الأضرار التي خلفتها الحرائق على خلفية نقص المعدات التي وفرتها السلطات للتعامل مع الحرائق التي شهدتها المنطقة.