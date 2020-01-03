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وزارة الدفاع الأمريكية: تصفية سليمانى "مجرد البداية"

الجمعة، 03 يناير 2020 07:00 م
وزارة الدفاع الأمريكية: تصفية سليمانى "مجرد البداية" لحظة استهداف موكب الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى
واشنطن أ ش أ

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نقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الجمعة، أن تصفية قاسم سليمانى هى "مجرد البداية"، وأن إرهابيين إيرانيين آخرين "سيلقون نفس مصيره"، ولم تذكر قناة (الحرة) التى نقلت التصريح فى نبأ عاجل المزيد من التفاصيل.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن الجيش الأمريكى قام بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج بقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، المصنف باعتباره منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بتوجيهات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك بالقرب من مطار بغداد.

 


وزارة الدفاع الأمريكية

سليمانى

أخبار العراق

ايران

قاسم سليمانى

مطار بغداد

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