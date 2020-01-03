نتنياهو: أمريكا لها الحق فى الدفاع عن نفسها

رويترز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكرى الإيرانى البارز قاسم سليماني.وقال نتنياهو فى بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق، وأضاف "قاسم سليمانى مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات".

كان نتنياهو يتحدث فى مطار باليونان بعد أن قطع زيارته هناك للعودة إلى إسرائيل،وأضاف "الرئيس (الأمريكى دونالد) ترامب يستحق كل الإشادة للتحرك سريعا وبقوة وحزم. إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة فى كفاحها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس