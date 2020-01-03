نائب محافظ الغربية يتابع أعمال ترميم الحفر وتمهيد شوارع حى أول وثان طنطا

الغربية – مصطفى عادل

تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أعمال ترميم الحفر وتمهيد الشوارع بحى أول وثان طنطا لتسهيل الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الشوارع ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بطنطا لمتابعة الأعمال بشارع توت عنخ أمون ونادى المعلمين بحضور عادل داود رئيس حى أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا ،حيث تأتى أعمال ترميم الحفر وإزالة المطبات العشوائية بجميع الشوارع الغير مدرجة فى مخططات الرصف هذا العام.

وأكد نائب المحافظ أن أعمال تمهيد الشوارع وردم الحفر تأتى ضمن مخططات المحافظة للنهوض بمستوى جميع الشوارع فى أن واحد سواء بإعادة رصفها بعد إنتهاء أعمال المرافق منها أو العمل على صيانتها لرفع المعاناة عن المواطنين أثناء السير.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد استعرض امس الخميس، نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة بقطاعى التربية والتعليم والأبنية التعليمية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وكذا معرفة أسباب تعثر عدد من المشروعات لإزالة المعوقات التى تواجهها لسرعة الانتهاء منها ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ومدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ 66 مشروعا تابعا لمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى 3 مشروعات متعثرة، موجهاً بإنهاء تلك المشروعات المتعثرة قبل 23/1/2020 ودخولها الخدمة وخاصة أن نسب التنفيذ مرتفعة، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بإعداد جدول زمنى لمراحل تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة تسليم المواقع التى لم تسلم للمقاولين خلال أسبوع.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المشروعات التابعة لهيئة الأبنية التعليمية والتى تتمثل فى 47 مشروع جارى العمل بهم و6 مشروعات متعثرة، حيث وجه محافظ الغربية بسحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وإعادة طرحها مرة أخرى والالتزام الكامل بالانتهاء من جميع المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة وتكثيف الأعمال فى المشروعات التى تجاوز نسبة تنفيذها 70% لسرعة نهوها وإدخالها الخدمة مما يساعد فى تقليل نسبة كثافة الطلاب بالفصول ويوفر مناخ تعليمى متميز للطلاب.