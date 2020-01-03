سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميجان ماركل تلتقط صورة لزوجين خلال رحلتها بكندا.. اعرف الحكاية

الجمعة، 03 يناير 2020 04:22 م
ميجان ماركل تلتقط صورة لزوجين خلال رحلتها بكندا.. اعرف الحكاية الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لعبت ميجان ماركل دور مصور إنستجرام المفاجئ لزوجين شابين أثناء تنزهها مع زوجها الأمير هارى والنجمة أبيجيل سبنسر، فى فيكتوريا، بجزيرة فانكوفر الكندية، يوم الأربعاء الماضى، حيث أمضت دوقة ساسكس مع زوجها الأمير هارى دوق ساسكس، استراحتهما من الواجبات الملكية.

 

وقال الزوجان الشابان إيليا بافلوفيتش، وآسيمينا كانتوروفيتش، فى حديثهما لمجلة "People" و"CTV News" – حسب ما نقلته مجلة "elle"، اليوم الجمعة – إنهما فى البداية لم يدركا أن ميجان ماركل هى التى التقطت صورة لهما.

ميجان ماركل والأمير هارى
ميجان ماركل والأمير هارى

 

وقالت كانتوروفيتش: "لقد أخذنا نزهة صغيرة وكنا ننتهى ونحاول الحصول على بعض صور شخصية مع خلفية لطيفة عندما أتت امرأة إلينا وسألتنا عما إذا كنا نريدها أن تلتقط صورتنا"، مضيفة "إنها بدأت بالسؤال عما إذا كنا نريدها أن تلتقط صورة لنا.. فقلنا بالتأكيد.. ولم أر من كانت فى ذلك الوقت".

 

وأضافت أنها تعرفت على النجمة أبيجيل سبنسر، وأوضحت لها كونها من عشاق مسلسل Suits، الذى تشارك سبنسر فى بطولته، لافته إلى أنها عندما تعرفت على أبيجيل نظرت لأعلى وأدركت أن ميجان هى من يلتقط الصورة لهما، ثم نظرت إلى المجموعة التى ترافقها، فأدركت أن الأمير هارى كان هناك أيضًا.

 

وتابعت: "عندما أدركت أنها كانت ميجان أمامى حقًا، تجمدت ولم أستطع فى الواقع أن أصدق من هى"، مضيفة: "ثم نظرت إلى الجانب وهذا عندما أدركت أن الأمير هارى كان يقف هناك.. وظللت أنظر ذهابًا وإيابًا مثل الذى يتساءل، هل يحدث هذا بالفعل؟".

 

وقالت كانتوروفيتش: "كانت ميجان ودودة للغاية مع الزوجين اللذين قبلا عرضها بالتقاط صورتهما"،

 

وأضافت:"فى تلك اللحظة، الشىء الوحيد الذى يمكننى أن أفكر فى قوله: "هناك الكثير فقط الذى يمكن لعصا السيلفى القيام به".

 

وأشارت إلى أن ميجان ماركل، أعادت لهما الهاتف، وقالت "سنة جديدة سعيدة"، فيما رد الزوجين: "شكرًا وسنة جديدة سعيدة"، وأضافت كانتوروفيتش، "بعد انصرافهم نظرنا إلى بعضنا البعض وضحكنا وقلنا، هل حدث ذلك؟.. ما زلت لا أستطيع أن أصدق ذلك، فهو يبدو وكأنه حلم".

 


ميجان ماركل

الامير هارى

العائلة الملكية البريطانية

رحلة ميجان ماركل فى كندا

رحلة ميجان وهارى بكندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 لحظات غيرت العائلة المالكة البريطانية للأبد.. زواج ميجان ماركل أهمها

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:00 ص

الملكة إليزابيث تكرم مساعدة ميجان ماركل لمجهودها فى خدمة الدوقة

الأحد، 29 ديسمبر 2019 01:00 م

إزاى تختارى الـ"Heels" على طريقة ميجان ماركل.. أنيقة ومريحة فى نفس الوقت

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 03:00 م

أجمل إطلالات ميجان ماركل فى 2019.. جعلتها أهم المؤثرين فى الموضة خلال العام

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 08:00 م

10مرات تشابهت أزياء ميجان ماركل وكيت ميدلتون فى اللون والاستايل.. مين أحلى؟

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 04:00 م

كيت ميدلتون تتألق بـ"تاج" الأميرة ديانا بحفل الدبلوماسيين فى غياب ميجان ماركل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 م

القصر الملكى البريطانى يحذر مصممة مجوهرات من استغلال صور ميجان ماركل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 01:00 م

8 قطع أزياء وإكسسوارات خارج دولاب ميجان ماركل منذ زواجها بالأمير هارى

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة