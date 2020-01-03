ميجان ماركل تلتقط صورة لزوجين خلال رحلتها بكندا.. اعرف الحكاية

كتب محمد رضا

لعبت ميجان ماركل دور مصور إنستجرام المفاجئ لزوجين شابين أثناء تنزهها مع زوجها الأمير هارى والنجمة أبيجيل سبنسر، فى فيكتوريا، بجزيرة فانكوفر الكندية، يوم الأربعاء الماضى، حيث أمضت دوقة ساسكس مع زوجها الأمير هارى دوق ساسكس، استراحتهما من الواجبات الملكية.

وقال الزوجان الشابان إيليا بافلوفيتش، وآسيمينا كانتوروفيتش، فى حديثهما لمجلة "People" و"CTV News" – حسب ما نقلته مجلة "elle"، اليوم الجمعة – إنهما فى البداية لم يدركا أن ميجان ماركل هى التى التقطت صورة لهما.



ميجان ماركل والأمير هارى

وقالت كانتوروفيتش: "لقد أخذنا نزهة صغيرة وكنا ننتهى ونحاول الحصول على بعض صور شخصية مع خلفية لطيفة عندما أتت امرأة إلينا وسألتنا عما إذا كنا نريدها أن تلتقط صورتنا"، مضيفة "إنها بدأت بالسؤال عما إذا كنا نريدها أن تلتقط صورة لنا.. فقلنا بالتأكيد.. ولم أر من كانت فى ذلك الوقت".

وأضافت أنها تعرفت على النجمة أبيجيل سبنسر، وأوضحت لها كونها من عشاق مسلسل Suits، الذى تشارك سبنسر فى بطولته، لافته إلى أنها عندما تعرفت على أبيجيل نظرت لأعلى وأدركت أن ميجان هى من يلتقط الصورة لهما، ثم نظرت إلى المجموعة التى ترافقها، فأدركت أن الأمير هارى كان هناك أيضًا.

وتابعت: "عندما أدركت أنها كانت ميجان أمامى حقًا، تجمدت ولم أستطع فى الواقع أن أصدق من هى"، مضيفة: "ثم نظرت إلى الجانب وهذا عندما أدركت أن الأمير هارى كان يقف هناك.. وظللت أنظر ذهابًا وإيابًا مثل الذى يتساءل، هل يحدث هذا بالفعل؟".

وقالت كانتوروفيتش: "كانت ميجان ودودة للغاية مع الزوجين اللذين قبلا عرضها بالتقاط صورتهما"،

وأضافت:"فى تلك اللحظة، الشىء الوحيد الذى يمكننى أن أفكر فى قوله: "هناك الكثير فقط الذى يمكن لعصا السيلفى القيام به".

وأشارت إلى أن ميجان ماركل، أعادت لهما الهاتف، وقالت "سنة جديدة سعيدة"، فيما رد الزوجين: "شكرًا وسنة جديدة سعيدة"، وأضافت كانتوروفيتش، "بعد انصرافهم نظرنا إلى بعضنا البعض وضحكنا وقلنا، هل حدث ذلك؟.. ما زلت لا أستطيع أن أصدق ذلك، فهو يبدو وكأنه حلم".