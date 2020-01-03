موجز الحوادث.. نادى القضاة يؤكد دعمه لإجراءات مجلس الأمن القومى للحافظ على أمن البلاد

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

نادى القضاة يؤكد دعمه لإجراءات مجلس الأمن القومى للحافظ على أمن البلاد

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ، دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

الداخلية تداهم محيط الكافتيريات وتضبط 49 ديلر مخدرات.. صور

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" حملاته المكثفة بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

ضربة أمنية جديدة مع بداية 2020.. إحباط تهريب طن مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

في ضربة أمنية قوية، مع بداية العام الجديد، نجحت وزارة الداخلية في تهريب صفقة مخدرات تزن نحو طن، بقيمة تبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات النقل والتهريب.

المرور: غلق جزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب أعمال تطوير لمدة 30 يومًا

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى أكتوبر جزئيا فى الاتجاهين لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الداخلية تكشف 3 تجار مخدرات غسلوا 5 ملايين في التجارة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة أشخاص بمحافظة الغربية غسلوا 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

السجون تفرج عن 377 سجين بعفو رئاسى وشرطى

بدموع الفرح، أفرج قطاع السجون عن 377 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر.

القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة شخص بمنطقة قصر النيل

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على موظف انتحل صفة ضابط شرطة قبل الشروع فى سرقة شخص فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

إعمالا للقانون.. قرار من مجلس الدولة لإعفاء ذوى الإعاقة من "الرسوم القضائية"

أصدر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، قرارا بالتنبيه على مدراء فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم.

خبير قانوني: منع دخول طلاب يرتدون "البناطيل" المقطعة والقصيرة للامتحان قانونى

أثار قرار بعض الجامعات بمنع الطلاب الذين يرتدون الملابس غير اللائقة، "البناطيل المقطعة، والفساتين القصيرة، وقصات الشعر الغريبة، ولبس الحظاظات"، جدل كبير فى الأيام السابقة، خاصةً وأن بعض الجامعات بدأت بالفعل فى منع الطلاب من الدخول للحرم الجامعى بمثل تلك الملابس.

إدارة المرور تضبط 5236 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5236 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1650 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 11 دراجات نارية مخالفة، 13 مخالفات "موقف عشوائى"، 33 مخالفة شروط الترخيص، 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.