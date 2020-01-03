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محافظ قنا: خطة جديدة لتطوير المنطقة الصناعية بمركز قفط و"هُوْ"

الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
محافظ قنا: خطة جديدة لتطوير المنطقة الصناعية بمركز قفط و"هُوْ" محافظ قنا
قنا- وائل محمد

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أعلن اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية، عن خطة جديدة لأعمال تطوير المنطقة الصناعية بمركز قفط و"هُوْ" بمركز نجع حمادى، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والتى تساهم في توفير فرص عمل لعدد 14516 شابا وفتاة من أبناء المحافظة وهى: 

1. رفع كفاءة محطة المياه لتصل لـ120 لتر/ثانية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية بمنطقة قفط و"هو" بمركز نجع حمادى.

2.تدعيم قطاع الكهرباء بمغذي رابع و10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ.

3.استكمال المرحلة الأولى لعدد من المشروعات بتأهيل شبكة المياه.

4.إنشاء وحدة مدمجة قدره 5000 م3 .

وقال اللواء أشرف الداودى إن نسبة إشغال المنطقة الصناعية الحرة بمركز قفط وصلت إلى 28.59%، وهذا نتيجة التسهيلات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين فى الصعيد.

وأضاف محافظ قنا أن المنطقة الصناعية بمركز قفط وفرت العديد من فرص العمل والتى بلغت حتى الآن 1200 شاب وفتاة، علاوة على توفير كافة أوجه الدعم لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وبحث أسباب المشروعات المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد المحافظ، أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق بمركز قفط ومنطقة "هو" بنجع حمادى من مزايا عديدة، كما إنها تعد آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى.

 


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