محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمة العملاء بخزان مياه غرب ويشيد بالخدمات.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مركز التدريب وخدمة العملاء المطور التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بخزان مياه غرب أسيوط للوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين من خلال الخدمة المميكنة بمركز خدمة العملاء، وذلك ضمن خطة الدولة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تيسيرًا عليهم وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومحمد البشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المتابعة الميدانية وشركة المياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

حيث تفقد محافظ أسيوط أقسام المركز وإدارة الخط الساخن واستفسر عن طريقة تقديم الخدمة وعدد المواطنين المستفيدين من الخدمة وخط سير الشكوى المقدمة ، واستمع إلى شرح من رئيس الشركة عن المركز الذي يتضمن أقسام للتدريب وخدمة العملاء والخط ساخن ويخدم حوالي 10 آلاف مواطن من سكان قرى مركز أسيوط وشرق وغرب مدينة أسيوط ، وتم عرض توضيحي بكيفية تلقي الشكاوي والبلاغات عن طريق التليفون بالخط الساخن، وكذا الخدمات التي يقدمها المركز النموذجي وقياس مدي تقديم الخدمة للمواطنين من خلال خدمة العملاء.

وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، فضلًا عن التدريب العاملين الذى من شأنه رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل من خلال التدريب للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري لجميع العاملين بالشركة ، مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم الوظيفي ويمكنهم من الارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وإنهائها بصورة ميسرة في مكان واحد، بالإضافة إلى تلقى شكوى المواطنين عن طريق الخط الساحن والتعامل معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية.

من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح، أن مركز خدمة العملاء يضم أقسام التعاقدات والاشتراكات والتحصيل وقراءات العدادات وتقديم خدمات تركيب العدادات الكودية بجانب توافر خدمات سداد الفواتير وتوصيل مياه الشرب النقية وشحن العدادات مسبقة الدفع وبرامج استقبال الشكاوى الإليكتروني لسرعة استقبال وحل شكاوى المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد، لافتًا أن الشركة تهدف لتغطية جميع مراكز المحافظة بمراكز خدمة العملاء من أجل تحقيق رسالتها في الارتقاء بجميع مؤشرات الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانب آخر، استقبل محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم يرافقه وفد من الكنيسة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام قيادة المحافظة.

وأبدى المحافظ سعادته بزيارة الأنبا أندراوس والوفد الكنسي المرافق له وحرصهم على تقديم التهنئة موجها الشكر وعظيم الامتنان على هذه الزيارة، مشيراً إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ، لافتًا أن شعب مصر نسيج واحد تجمعه المحبة والإخاء والمصير والتطلعات الواحدة من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية، مؤكدًا على بذل أقصى الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسيوطي والارتقاء بالمحافظة في كافة الخدمات المقدمة لأبنائها.

من جهته أشاد الأنبا أندراوس بنشاط محافظ أسيوط الملحوظ منذ قدومه إلى أرض المحافظة وسعيه المتواصل لدفع عجلة التنمية من خلال تفقده للعديد من المشروعات التنموية، متمنيًا له التوفيق في خدمة أهالي المحافظة وأن يعم الأمن والأمان وان تستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم من أجل المزيد من الخير والنماء لمواطني المحافظة.

كما قال اللواء عصام سعد، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين حي غرب بالتنسيق مع شرطة المرافق ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة ، مشددًا على استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق، لافتا إنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

كانت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط قد شنت حملة موسعة أشرف عليها المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين جرى خلالها ضبط وتحرير عدد من المخالفات لمقاهي ومحال تجارية وتحرر عن ذلك عدد من المحاضر القانونية.

وأوضح السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تم تنفيذ حملة بمكبرة بعدد من شوارع حي غرب وميادين حي غرب شارك فيها شرطة المرافق وقسمي الاشغالات والنظافة بالحي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحال التجارية وتم رفع الإشغالات وازالة جميع التعديات على جانبي الشوراع وتم تحرير محاضر وتطبيق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

وأضاف محمد البشير رئيس حي غرب ، أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة لمنع انتشار الاشغالات بالشوارع والميادين مشيرًا إلى إزالة كافة التعديات من أكشاك ومرافق وإشغالات محال تجارية ومقاهي بشارع المكتبات ومنطقة سيتي ويسري راغب نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور لافتًا إنه تم التحفظ علي جميع الاشغالات ومصادرتها بمعرفة قسم شرطة المرافق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الأداء الحكومي بكافة الإدارات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والعمل على تحقيق التفوق الوظيفي من خلال تحقيق انجازات العاملين بالجهات الخدمية المختلفة بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة واستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحسين الأداء داخل أو خارج الجهة الحكومية، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المشاريع الحكومية من خلال تطوير وتنمية المهارات والقدرات واشراكهم في اتخاذ القرارات لإكتساب الثقة الضرورية ليكونوا أفراد منتجين في المجتمع.

كانت محافظة أسيوط قد نظمت ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي لمنسقي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرية ومديريات الخدمات بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.

وأوضح فتحي عامر منسق جائزة التميز الحكومي العربي ، أن الندوة لتعريف العاملين بالجهات الحكومية بجائزة التميز الحكومي العربي هذا العام لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات والتنافسية العالمية التي سوف يتم اطلاقها في إطار التعاون مع دولة الإمارات العربية التي لها تجربة رائدة في مجال الجودة والتمييز الحكومي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تهدف إلى دعم وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية وبناء القدرات البشرية وبناء المؤسسات العربية ، مشيراً إلى مشاركة ممثلين للجهات والمديريات الخدمية المختلفة بالندوة للعرض والتعريف بفئات ومعايير وكيفية التقديم للجائزة.



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



تفقد مركز التديب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب



حملة إشغالات بحي غرب



حملة إشغالات بحي غرب



حملة إشغالات بحي غرب



حملة إشغالات بحي غرب



حملة إشغالات بحي غرب



محافظ أسيوط يستقبل الأنبا اندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم



محافظ أسيوط يستقبل الأنبا اندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم



محافظ أسيوط يستقبل الأنبا اندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم



ندوة جائزة التميز الحكومي



ندوة جائزة التميز الحكومي