سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما لا تعرفه عن نهر السوباط.. أحد روافد النيل الأبيض وينبع من جبال أثيوبيا

الجمعة، 03 يناير 2020 04:00 ص
ما لا تعرفه عن نهر السوباط.. أحد روافد النيل الأبيض وينبع من جبال أثيوبيا نهر السوباط
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نهر السوباط هو الأقصى جنوباً بين الروافد الشرقية العظيمة لنهر النيل الأبيض، ويلتقى مع النيل الأبيض فى ربوة دوليب، بالقرب من ملكال فى ولاية أعالى النيل، وفى موسم فيضانه، يكون نهر السوباط فى اندفاع عظيم يحمل معه غرين أبيض اللون، وهو الذى يعطى النيل الأبيض اسمه، وفى هذا التقرير نرصد معلومة عن نهر السوباط.

1- يبلغ طوله حوالى 750 كيلو متر.

2- تقدر مساحة حوض نهر السوباط بنحو 187 ألف كيلومتر مربع منها 41 ألف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البارو، و109 آلاف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البيبور +37 ألف كيلومتر مربع، تشكل حوض نهر السوباط الرئيسى.

3- يتكون نهر السوباط من رافدين رئيسيين هما: نهر البارو ونهر البيبور.

4- يتشكل نهر السوباط من إلتقاء نهر بارو المتجه غرباً ونهر پيبور المتجه شمالاً، وبعد التقاء نهرى البيبور والبارو وتكوينهما مجرى نهر السوباط، يخترق هذا النهر الحدود السودانية – الإثيوبية، حيث يلتقى بالنيل الأبيض على بعد 350 كيلومترا من نقطة التقاء النهرين.

5- نهر البارويمر ببلدة جامبيلا علي بعد نحو 200 كيلومتر عن نقطة التقاء النهرين، حيث يصب في نهر السوباط ويبلغ متوسط تصرف نهر البارو عند جامبيلا نحو 13.4 مليار متر مكعب سنويا (1928 – 1959) يصل منها إلي المصب في نهر السوباط نحو9.6 مليار متر مكعب سنويا (1929 – 1977)، أما الجزء الأكبر، فيضيع في خور مشار وغيره من الجيران التي تنطلق المياه منها إلي مستنقعات مشار، التى يتم فقد كامل إيرادها بالبخر.

6- نهر البيبو متوسط تصرفه عند مصبه في نهر السوباط يصل إلي 2.8 مليار متر مكعب/سنة، و يبلغ مجموع تصرف نهري البارو والبيبور نحو 12.4 مليار متر مكعب فى السنة، يزيد إلى 12.9 مليار متر مكعب عند بلدة الناصر على بعد 40 كيلومترا، ثم يزيد مرة أخري إلي 13.6 مليار متر مكعب عند جلة دوليب التى تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب ملاكال (1912 – 1977).

 


نهر السوباط

نهر النيل الابيض

ملكال

ولاية أعالى النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة