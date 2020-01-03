ما لا تعرفه عن نهر السوباط.. أحد روافد النيل الأبيض وينبع من جبال أثيوبيا

كتبت أسماء نصار

نهر السوباط هو الأقصى جنوباً بين الروافد الشرقية العظيمة لنهر النيل الأبيض، ويلتقى مع النيل الأبيض فى ربوة دوليب، بالقرب من ملكال فى ولاية أعالى النيل، وفى موسم فيضانه، يكون نهر السوباط فى اندفاع عظيم يحمل معه غرين أبيض اللون، وهو الذى يعطى النيل الأبيض اسمه، وفى هذا التقرير نرصد معلومة عن نهر السوباط.

1- يبلغ طوله حوالى 750 كيلو متر.

2- تقدر مساحة حوض نهر السوباط بنحو 187 ألف كيلومتر مربع منها 41 ألف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البارو، و109 آلاف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البيبور +37 ألف كيلومتر مربع، تشكل حوض نهر السوباط الرئيسى.

3- يتكون نهر السوباط من رافدين رئيسيين هما: نهر البارو ونهر البيبور.

4- يتشكل نهر السوباط من إلتقاء نهر بارو المتجه غرباً ونهر پيبور المتجه شمالاً، وبعد التقاء نهرى البيبور والبارو وتكوينهما مجرى نهر السوباط، يخترق هذا النهر الحدود السودانية – الإثيوبية، حيث يلتقى بالنيل الأبيض على بعد 350 كيلومترا من نقطة التقاء النهرين.

5- نهر البارويمر ببلدة جامبيلا علي بعد نحو 200 كيلومتر عن نقطة التقاء النهرين، حيث يصب في نهر السوباط ويبلغ متوسط تصرف نهر البارو عند جامبيلا نحو 13.4 مليار متر مكعب سنويا (1928 – 1959) يصل منها إلي المصب في نهر السوباط نحو9.6 مليار متر مكعب سنويا (1929 – 1977)، أما الجزء الأكبر، فيضيع في خور مشار وغيره من الجيران التي تنطلق المياه منها إلي مستنقعات مشار، التى يتم فقد كامل إيرادها بالبخر.

6- نهر البيبو متوسط تصرفه عند مصبه في نهر السوباط يصل إلي 2.8 مليار متر مكعب/سنة، و يبلغ مجموع تصرف نهري البارو والبيبور نحو 12.4 مليار متر مكعب فى السنة، يزيد إلى 12.9 مليار متر مكعب عند بلدة الناصر على بعد 40 كيلومترا، ثم يزيد مرة أخري إلي 13.6 مليار متر مكعب عند جلة دوليب التى تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب ملاكال (1912 – 1977).