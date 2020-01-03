قطع المياه عن قريتى الصالحية والبياضية بدائرة مركز قنا غداً

قنا- وائل محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بانه سوف يحدث قطع المياه عن قريتى الصالحية والبياضية بالجبلاو بدائرة مركز قنا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت 4 يناير وحتى الساعة الثامنة مساءاً وذلك لتنفيذ بعض الأعمال.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه يستوجب قطع المياه بسبب تركيب محبس قطر 10 بوصة على خط المياه الرئيسى المغذى لقرية الصالحية بجوار مسجد الصالحية وذلك لفصل شبكة مياه قرية الصالحية عن شبكة مياه قرية البياضية، وربط خطوط الاحلال والتجديد التى تمت مؤخرا بقريتى الشوينة، والشيخ ركاب( قطر 8 بوصة) بنهاية الخط الرئيسي المغذى لقرية الصالحية ( قطر 10 بوصة).

واكدت الشركة نهيب الشركة السادة المواطنين بتلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة .وأنه في حالة الاستفسار او الابلاغ عن شكوي تخص مياه الشرب والصرف الصحي الاتصال بخدمة الخط الساخن على مدار ال24 ساعة من خلال التليفون الارضى 125 او من خلال ارقام الموبايل 01275117991.

فى سياق مختلف تمكنت مباحث التموين بقنا، يوم الاثنين الماضى، بالاشتراك مع مديرية تموين قنا، من ضبط نصف طن كبدة فاسدة، فى إحدى المحلات التجارية الشهيرة، بمنطقة الشئون ببندر قنا، خلال حملة تموينية مكبرة للتفتيش على السلع الغذائية والمنشآت.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث التموين يفيد شن حملة تموينية مكبرة استهدفت المحال التجارية بدائرة بندر قنا، بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، تمكنت من ضبط 500 كيلو جرام من الكبدة الفاسدة داخل محل شهير بمنطقة الشئون ببندر قنا.

وأفادت التحريات أن الحملة تمكنت من ضبط نصف طن كبدة فاسدة، بمحل أحباب المصطفى، ملك للمدعو أحمد.ع، يبلغ من العمر30 عامًا، بمنطقة الشئون ببندر قنا وتم التحفظ على المضبوطات، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.