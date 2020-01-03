قرقاش تعليقا على مقتل سليمانى: لا بد من تغليب الحكمة والحلول السياسية

كتب محمد تهامى زكى

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على مقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى، مطالبا بتغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة فى ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا أن القضايا التى تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعانى من فقدان الثقة بين الأطراف.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: " فى ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وأضاف قرقاش: "القضايا التى تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعانى من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلانى يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا. وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران. وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.