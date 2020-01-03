قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

كتبت هدى أبو بكر

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقين لطلب تغيير المركز الانتخابى أو اللجنة الانتخابية، وهما إما من خلال تقديم الطلب للهيئة الوطنية للانتخابات بتعديل مقر اللجنة وفقا للقرب من محل سكن المواطن، وهى خدمة أتاحتها الهيئة خلال الفترة الماضية عبر موقعها الإلكترونى (www.elections.eg)، أو من خلال التوجه لأقرب مقر محكمة ابتدائية وتقديم الطلب بالمحكمة، والتى ترسله بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات، وتقوم الأخيرة من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويكون تقديم الطلب على الموقع الإلكترونى واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.



ويقوم المواطن عن طريق هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.



والمركز الانتخابى يكون فى أحد الأماكن التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات - إحدى المدارس العامة - والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.



وتجرى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالميا لوفاة نائبهما، حيث تتلقى حاليًا لجنتا تلقى طلبات الترشح للانتخابات، وذلك بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، فيما يخص دائرة الجيزة، ومحكمة المنيا الابتدائية فيما يخص دائرة مركز ملوى.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفي الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

ويبدأ الجدول الزمنى بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من الأول من يناير وحتى الثامن من يناير بمحكمتي 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 9 إلى 11 يناير، فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 22 يناير وتتشر التنازلات فى 27 يناير.



وتنتهى فترة الدعاية للانتخابات في الخارج يوم 6 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية في الداخل يوم 9 فبراير، وبدء فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 11 و12 فبراير.



وحدد الجدول الزمني موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وأحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددى للأصوات، والفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم، خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 17 فيراير.



وفى حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومى 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول. من مارس المقبل.



وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلى لكل دولة، فيما يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.