فيديو.. شرطة أردوغان تفتتح عام 2020 باعتقال النساء

كتب أحمد عرفة

بثت منصات تركية معارضة، فيديو لإقدام شرطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على اعتقال النساء فى بداية عام 2020، حيث قالت المعارضة التركية خلال الفيديو، إنه من أول حركة في عام 2020، سنجد أن الشرطة والشرطة النسائية التركية سيمسكون بنا ويجروننا إلى تلك السيارة وسينتهكون حقنا الدستوري فقد أنهوا عام 2019 هكذا، حيث أنهوه بانعدام القانون وبدأوا عام 2020 هكذا، وسيستمرون بذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=aLxYOMRmt1o

وتابعت المعارضة التركية خلال الفيديو: نحن سنناضل ضد هذا – فى إشارة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان – خلال هذا العام، ونريد العودة إلى عملنا

وتستمر عمليات الاعتقال التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد المعارضين الأتراك، خاصة النساء منهن، حيث تمتلئ سجون أردوغان بآلاف النساء الأتراك، فى وقت كشفت فيه إحصائيات تابعة لمنظمات حقوقية تركية، أن عدد السجينات الأتراك فى سجون رجب طيب أردوغان وصلوا إلى 11 ألف سيدة.

وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، نقل أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، سيد تورون، قال إنه لا يمكن للسلطة التركية الحاكمة أن تخدع الشعب أكثر من ذلك، عبر مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بكارثة، ولن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية، حيث تأتى تصريحات القيادى التركى المعارض وسط رفض عارم من الشعب التركى لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تدشينه.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا وتوريطهم في حرب لن يعود بأي فائدة، لافتا إلى أن نظام القصر التركى – فى إشارة إلى أردوغان - يسعى للتستر على الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر مشروع قناة إسطنبول، وهو مشروع كارثة، لن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية.