فى ساعتين فقط..دبى تزيل مخلفات احتفالات رأس السنة

إيمان حنا

أزالت بلدية دبى مخلفات الاحتفالات التى شهدتها الإمارة في ليلة رأس السنة في أقل من ساعتين فقط، وذلك من خلال جهود المتطوعين وعمال النظافة، وفق ما نشرت "البيان" الإماراتية.

وجهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملاً مكوناً من 850 عاملاً ومتطوعاً لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتم تنظيف 16 موقعاً للاحتفالات بعيد انتهائها من 25 آلية و35 مشرفاً وتخصيص 152 وسيلة تخزين، وتم تحويل ما يقارب 600 كيس نفايات إلى مسار الطمر في مناطق الاحتفالات، ووصل وزن النفايات المفرزة لإعادة التدوير 1800 كيلوغرام.

وكانت بلدية دبي قد أعدت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات ليلة 2020 في مناطق برج خليفة، والخليج التجارى، ووسط المدينة «داون تاون» وقناة دبي المائية، إضافة إلى شارعي جميرا والشيخ زايد، وذلـــك ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية.

وزار برواز دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية 26 ألف زائر من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد زوار حدائق زعبيل والخور والممزر ومشرف، 50 ألفاً و191 زائراً لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات الترفيهية، ليصل المجموع إلى 76.191 زائراً. وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي ، إن عدد زوار حديقة زعبيل بلغ 10 آلاف و661 زائراً، وحديقة الخور 8788 زائراً، فيما بلغ عدد زوار حديقة الممزر 12 ألفاً و242 زائراً، وحديقة مشرف 18 ألفاً و500 زائر.

وشهدت الحدائق في ليلة رأس السنة إقبالاً كبيراً من العائلات من مختلف الجنسيات من مواطنين ومقيمين وسياح للاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية، وفي المرافق الترفيهية في تلك الحدائق ومشاهدة الألعاب النارية، التي زينت سماء إمارة دبي في مناطق متعددة، نظراً لما توفره الحدائق في دبي من خدمات تتناسب مع كل أفراد العائلة كباراً وصغاراً، وهو ما جعلها وجهة الجميع، خاصة في أيام الإجازات كونها تشكل متنفساً لهم، وتتميز بإشاعة المرح في قلوب الجميع، خاصة الصغار منهم، في ظل احتواء حدائق دبي على الكثير من المرافق التي تحتاجها العائلة أثناء تواجدها فيها.

وأشار إلى أن المعالم السياحية في دبي تتميز بتصاميمها الفريدة من نوعها، وبخاصة الرقعة الخضراء في الإمارة، التي تشكل منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء.