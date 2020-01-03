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فوائد بذور الرمان فى منع الالتهابات والحفاظ على الوزن

الجمعة، 03 يناير 2020 03:00 ص
فوائد بذور الرمان فى منع الالتهابات والحفاظ على الوزن فوائد بذور الرمان على الصحة
كتبت إيناس البنا

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بذور الرمان هي البذور الموجودة في ثمرة الرمان، وعلى عكس العديد من الفواكه الأخرى، التي يتم فيها التخلص من البذور أو استخدامها فقط كمنتج ثانوي، فإن بذور الرمان هي الجزء الوحيد الصالح للأكل من هذه الفاكهة، حيث تتكون الثمرة من جزأين القشرة الخارجية القاسية، والغشاء الداخلي الأبيض أو اللب.

وعندما تقوم بتقسيم الرمان، سيكون هناك ما بين 250 و 1400 بذرة رمان ، كل منها مغطى ببذور صالحة للأكل واحدة، ووفقا لتقرير موقع " organicfacts" يقدم تناول هذه البذور دفعة منعشة من نكهة حامضة، وكذلك مجموعة رائعة من المواد الغذائية.

 

العناصر الغذائية فى بذور الرمان
 

تحتوى بذور الرمان المغلفة على عصير منخفض السعرات الحرارية، الغني بالفيتامينات والألياف الغذائية والكيمياء النباتية، حيث تحتوي المئات من البذور في كل فاكهة رمان على حمض الفوليك والمنغنيز والفوسفور والحديد والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم وفيتامين C وفيتامين K وفيتامين E.

وفي 100 جرام من بذور الرمان، لا يوجد سوى حوالي 85 سعر حراري، مما يجعلها إضافة كبيرة لنظام غذائي لتخفيف الوزن، كما أنها تحتوى على مركبات البوليفينول المختلفة والأحماض المتطايرة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تؤثر على صحتك بطرق متنوعة.

فوائد بذور الرمان
 

تشمل الفوائد الرئيسية لبذور الرمان قدرتها على تحسين مظهر البشرة، وتهدئة الالتهابات، والمساعدة في إدارة الوزن، وتعزيز صحة القلب، وتعزيز الذاكرة.

فوائد بذور الرمان الجلد
 

تحتوى بذور الرمان على مضادات الأكسدة الفريدة، التى تعمل على منع التجاعيد والبقع العمرية مع إبقاء بشرتك شابة مع تقدم العمر.

فوائد بذور الرمان فى منع الالتهابات
 

من المعروف أن المركبات الفينولية الموجودة في بذور الرمان تقلل من الاستجابة المناعية للمسببات الالتهابية، مما يساعد على تقليل الألم والتهيج.

 

فوائد بذور الرمان على زيادة الذاكرة
 

تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في هذه البذور بزيادة الإدراك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.

فوائد بذور الرمان فى تقليل مشاكل القلب والأوعية الدموية
 

تساعد الألياف الغذائية الموجودة فى بذور الرمان على خفض الكولسترول، والحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

فوائد بذور الرمان فى إدارة الوزن
 

نظرًا لكون هذه البذور منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية والدهون، ولكنها مليئة بالألياف والفيتامينات والماء، يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع وتسريع عملية الأيض لزيادة جهود فقدان الوزن.

 

الآثار الجانبية لبذور الرمان
 

في حين أن هناك العديد من فوائد بذور الرمان، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم بشكل خطير، ومضاعفات الآثار المعوية، وردود الفعل التحسسية المحتملة، ولكن معظم هذه المضاعفات ناتجة عن تناول كمية زائدة من هذه البذور، لذلك يوصى تناولها باعتدال شديد.

 ومع ذلك ، إذا واجهت أي تفاعلات معتدلة أو شديدة الحساسية ، توقف عن استخدام هذه الفاكهة على الفور.

 


فوائد بذور الرمان

بذور الرمان لتخفيض الوزن

صحة القلب

بذور الرمان والاثار الجانبية

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