غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة، غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن .

وأضاف "الغندور" فى بيان له، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما شدد شاهين على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة فى الميناء، والتعامل الفورى معها .

يذكر أن تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية ، مشيرا إلى احتمالات، بسقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى 35 - 45 مم/يوم على التوالى طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المجمعة.

ويصاحب الأمطار انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 إلى 5 درجات، ويكون الطقس بارد وشديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع أحيانا و تنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.