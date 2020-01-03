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عون: نأمل تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

الجمعة، 03 يناير 2020 04:48 م
عون: نأمل تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل عون
إيمان حنا

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قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه يامل أن تنجح مشاورات رئيس الحكومة حسان دياب فى الانتهاء من تشكيل الحكومة والإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وكان عون قد أكد فى تصريحات له مساعى جمع الشمل السياسى فى سبيل تشكيل حكومة جديدة فعالة، تُخاطب المجتمع الدولى الذى يريد مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى يمر بها حاليا.

وأكد أن بلاده عانت من تأثيرات الحروب الدولية فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان.

وأعرب عن تفاؤله بإمكان خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة.. قائلا : "نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسنا في الأوضاع ولو بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن الفوضى التي حكمت لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الموجود حاليا بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد من الضغوط، ولكن إذا استمرت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء ، فستزداد الأوضاع تأزما عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإغلاق الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا".


لبنان

دياب

عون

الحريرى

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