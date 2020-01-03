ضبط تشكيل عصابى دولى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان واستغلالها فى عمليات شراء وحجوزات فنادق وهمية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية، لمكافحة صور الخروج على القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من (مدير أحد الفنادق، كائن بنطاق محافظة الجيزة)، يفيد بقيام اثنين من نزلاء الفندق (يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية)، بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطاً غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت ائتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل حصول مدير الفندق على نسبة مالية.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم النصب المالى بمختلف الدول بالاشتراك مع (إحدى السيدات "داخل البلاد").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية- كارت ائتماني "مزور"- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً دولياً تخصص فى النصب المالى من خلال التحصل على بيانات البطاقات الائتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالاشتراك مع آخرين بتلك الدول، وأضافا بتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتى تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذى يمكن من خلالهم المساعدة فى تنفيذ أسلوبهم الإجرامي على النحو المشار إليه، مقابل الحصول على نسبة مالية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.