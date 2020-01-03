صور.. مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى وسط العاصمة الإيرانية طهران

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات الألاف من الإيرانيين منددة بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء حرق المتظاهرين لعلم أمريكا وبريطانيا ردا على اغتيال سليمانى، ووصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى بـ"التصعيد الخطير"، مؤكدا أن الإقدام على مثل هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة يتسم بالحماقة، وذلك فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة.

وأضاف جواد ظريف أن الولايات المتحدة ينبغى أن تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة.



احتجاجات فى إيران



بكاء



حرق أعلام أمريكا وبريطانيا



حرق العلم الأمريكى والبريطانى



صور لسليمانى وخامنئى



مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى فى طهران (2)