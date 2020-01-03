سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى وسط العاصمة الإيرانية طهران

الجمعة، 03 يناير 2020 02:50 م
صور.. مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى وسط العاصمة الإيرانية طهران حرق العلم الأمريكى والبريطانى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات الألاف من الإيرانيين منددة بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء حرق المتظاهرين لعلم أمريكا وبريطانيا ردا على اغتيال سليمانى، ووصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى بـ"التصعيد الخطير"، مؤكدا أن الإقدام على مثل هذا السلوك من قبل الولايات المتحدة يتسم بالحماقة، وذلك فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة.

وأضاف جواد ظريف أن الولايات المتحدة ينبغى أن تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة.

احتجاجات فى إيران
احتجاجات فى إيران

 

بكاء
بكاء

 

حرق أعلام أمريكا وبريطانيا
حرق أعلام أمريكا وبريطانيا

 

حرق العلم الأمريكى والبريطانى
حرق العلم الأمريكى والبريطانى

 

صور لسليمانى وخامنئى
صور لسليمانى وخامنئى

 

مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى فى طهران (2)
مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى فى طهران (2)

 

مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى فى طهران
مظاهرات منددة بمقتل قاسم سليمانى فى طهران

 


أمريكا

بريطانيا

سليمانى

اغتيال سليمانى

إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء إسرائيل عن مقتل سليماني: لواشنطن الحق في الدفاع عن نفسها

الجمعة، 03 يناير 2020 02:31 م

وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن لا تزال ملتزمة بعدم التصعيد بعد قتل سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 02:23 م

روسيا بعد مقتل سليمانى: واشنطن مهتمة بتغيير ميزان القوى فى الشرق الأوسط

الجمعة، 03 يناير 2020 02:22 م

هولندا تحث مواطنيها على مغادرة العراق بعد مقتل سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 02:13 م

الخارجية البريطانية بعد مقتل قاسم سليمانى: نهيب بجميع الأطراف السعى إلى التهدئة

الجمعة، 03 يناير 2020 01:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة