صور.. محافظ الأقصر يقدم التهنئة لقيادات الكنيسة

الأقصر – أحمد مرعى

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، إلى مطرانية مارجرجس بأرمنت الوابورات للتهنئة بالعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، ورافقه كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومسئول المشروعات بالمحافظة، والقيادات الامنية بمركز ومدينة ارمنت جنوب الاقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان فى إستقبالهم الأنبا يواقيم أسقف عام اسنا وارمنت، والقمص هدرا راعى الكنيسة، وعدد من كهنة الايبارشية، ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على روح المحبة والاخاء بين طرفى الامة والتأكيد على روح التسامح والمشاركة فى المناسبات المختلفة.

وفي نفس السياق أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، مشيراً إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان برئاسة اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر – في بيان صحفي - أنه تم التأكيد على إستمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة، وتوفير المواد الغذائية والبترولية، وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة، والمرور على المرافق والمستشفيات، مع رفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض.

وأكد محسن الشامي مدير الأزمات والكوارث، أن محافظ الأقصر شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى، وذلك تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد, وانه وجهه بتوفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على تجار التموين ومستودعات البوتاجاز والاشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة.