صور.. قتيلان ومصابون فى حادث طعن جنوب باريس والشرطة تقتل منفذ الهجوم

باريس أ ش أ

لقى شخصان حتفهما، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء حادث طعن وقع بضاحية فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أن منفذ الحادث من بين القتلى، حيث تمكنت الشرطة الفرنسية من إطلاق النار عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بعد وقت قصير من استهدافه.

كما أشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه من بين الضحايا المصابين شخص يرقد فى حالة حرجة، لافتة إلى أن الشرطة لم تعلق بعد على الدافع المحتمل وراء وقوع الاعتداء.



الشرطة الفرنسية بموقع الهجوم



الشرطة الفرنسية بموقع حادث الطعن



الشرطة الفرنسية تنتشر موقع الهجوم



الشرطة الفرنسية



تعزيزات أمنية



حادث الطعن فى باريس



عناصر الشرطة الفرنسية بمحيط الهجوم



عناصر من الشرطة الفرنسية



فرض طوق أمنى



وصول تعزيزات أمنية