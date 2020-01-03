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صور.. قتيلان ومصابون فى حادث طعن جنوب باريس والشرطة تقتل منفذ الهجوم

الجمعة، 03 يناير 2020 09:38 م
صور.. قتيلان ومصابون فى حادث طعن جنوب باريس والشرطة تقتل منفذ الهجوم عناصر من الشرطة الفرنسية
باريس أ ش أ

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لقى شخصان حتفهما، فيما أصيب اثنان آخران بجروح جراء حادث طعن وقع بضاحية فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أن منفذ الحادث من بين القتلى، حيث تمكنت الشرطة الفرنسية من إطلاق النار عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بعد وقت قصير من استهدافه.

كما أشارت الشبكة الإخبارية، إلى أنه من بين الضحايا المصابين شخص يرقد فى حالة حرجة، لافتة إلى أن الشرطة لم تعلق بعد على الدافع المحتمل وراء وقوع الاعتداء.

الشرطة الفرنسية بموقع الهجوم
الشرطة الفرنسية بموقع الهجوم

 

الشرطة الفرنسية بموقع حادث الطعن
الشرطة الفرنسية بموقع حادث الطعن

 

الشرطة الفرنسية تنتشر موقع الهجوم
الشرطة الفرنسية تنتشر موقع الهجوم

 

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

 

تعزيزات أمنية
تعزيزات أمنية

 

حادث الطعن فى باريس
حادث الطعن فى باريس

 

عناصر الشرطة الفرنسية بمحيط الهجوم
عناصر الشرطة الفرنسية بمحيط الهجوم

 

عناصر من الشرطة الفرنسية
عناصر من الشرطة الفرنسية

 

فرض طوق أمنى
فرض طوق أمنى

 

وصول تعزيزات أمنية
وصول تعزيزات أمنية

 

وصول قوات فرنسية
وصول قوات فرنسية

 


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