صحة كفر الشيخ: وقف صرف أي مستحقات للعطلات أو للإشراف لحين تحديد المستحقين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها قررت وقف صرف أي مستحقات مالية سواء للعطلات أو للإشراف، لحين تحديد المستحق وغير المستحق لأن ما رصدته يعد إهدارًا للمال العام، وتمت إحالة الموضوع برمته للشئون القانونية، لعدم التأكد من تواجد الموظفين أيام العطلات والتواجد أثناء عملية الإشراف، خاصة أنها وجدت أن الأعداد التي تضمها الكشوف كبيرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنها قررت تحويل 36 موظفًا للتحقيق بمديرية الصحة، لعدم تواجدهم الساعة الواحدة بالمديرية خلال تفقدها المفاجئ للأقسام بالمديرية، وتمت إحالتهم للشئون القانونية.

وقالت وكيل وزارة الصحة إنها رافقت فريق عمل للمرور على مستشفى مطوبس المركزى، فوجدت الحالة خاصة مكافحة العدوى سيئة، وتمت إحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق، مؤكدة أنها تفقدت بنوك الدم ووجدتها جيدة .

وأكدت وكيل وزارة الصحة أنها ستواصل جولاتها المفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية وستتخذ سياسة الثواب والعقاب، لينال كل حقه نظير عمله الذي يقوم به لضمان تقديم خدمة طبية متميزة .

وقالت وكيل وزارة صحة كفر الشيخ إنها حددت 13 تكليفًا سيتم تنفيذها خلال 3 أشهر، منها تكليف منسق حملة دعم صحة المرأة بإعداد تقرير عن حالات المبادرة والتكدس الموجود بها للعرض علي المحافظ، وزيادة سعر التذكرة للمرضي في العيادات الخارجية وزيادة أسعار التذكرة، وتكليف مدير إدارة صحة البيئة، بأخذ عينات من حمام السباحة كل 15 يومًا، فضلًا عن تكليف مسئول الصيانة بالمديرية بإعداد تقرير بالأجهزة الطبية المعطلة للعرض على المحافظ.

وتابعت أنها كلفت مدير الطب الوقائي بإعداد مذكرة شاملة بجميع الأمراض المعدية والموقف الحالي منها ، وإعداد مذكرة مماثلة تتضمن سد العجز بالوحدات الصحية من مساعدي الأخصائيين بالمستشفيات، بالتنسيق مع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة .