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سريلانكا: تحطم طائرة حربية ومصرع طاقمها

الجمعة، 03 يناير 2020 09:53 ص
سريلانكا: تحطم طائرة حربية ومصرع طاقمها تحطم طائره - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن متحدث باسم سلاح الجو السريلانكى اليوم الجمعة تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية فى بلدة "هابوتالى" الجبلية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من أربعة أشخاص.

وقال النقيب جيهان سينيفيراتنى - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الطائرة، من طراز Y-12، كانت فى مهمة استطلاعية، وسقطت فى "هابوتالي" التى تبعد بنحو 200 كيلو متر عن شرق العاصمة "كولومبو"، مضيفا أن من بين القتلى طيارين اثنين.

غير أنه لم يعلن أية تفاصيل حول الأسباب المؤدية إلى سقوط الطائرة حتى الآن.

 


سريلانكا

تحطم طائرة

كولومبو سقوط طائرة

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