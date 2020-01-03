زوجة فى دعوى خلع بالشرقية: زوجى طبيب مسلوب الإرادة لا يتحمل المسئولية

الشرقية - فتحية الديب

بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن أقضية أخرى، حيث وقفت زوجة شابة على أعتاب محكمة الأسرة بالزقازيق، تطلب الخلع من زوجها، مبررة ذلك بأنه يتعدي عليه بالضرب والسب ومسلوب الإرداة ولا يتحمل المسئولية.

وقالت "أ.ف" ربة منزل مقيم مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، في الدعوي التي رفعتها أمام المحكمة وتحمل الرقم 260 خلع لسنة 2019 إنها متزوجة من طبيب بشري منذ عدة سنوات وبعد فترة تغير معاملته معاها وبدأ يسوء معاملتها ولا يحترمها ويتعمد إهاناتها أمام، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ لا تليق بوضعها الإجتماعي فضلاً عن كونه مسلوب الإرادة ولا يتحمل المسئولية الأسرية، وتركها من السنة، وحاولت بشتي الطرق تقبل الوضع لكي تحافظ على أسرتها لكنها لم تتعد تتحمل خاصة بعد تحديد أكثر من جلسة للصح لكنه كان يتهرب كل مرة ولم يحضر، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وبعد أن تيقنت باستحالة الحياة معه، لجاءت إلي محامي لرفع دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة وتم تقديم كل المستندات في القضية، وبعد مداولة القضية، قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد صالح، رئيس محكمة الأسرة بندر الزقازيق، والمستشارين أحمد دعبس، ومحمد عادل، وأيمن عشرة الرؤساء بالمحكمة، بتطليق الزوجة طلقة بائنة.