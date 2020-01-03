زعيم الديمقراطيين: ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن الكونجرس

واشنطن (رويترز)

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن من الكونجرس، مضيفا أنه كان ينبغى على ترامب التشاور مع كبار قادة الكونجرس قبل أن تقتل الولايات المتحدة قياديا عسكريا إيرانيا كبيرا.

وقال شومر فى قاعة مجلس الشيوخ "أرى أن الرئيس لا يملك سلطة الدخول فى حرب مع إيران، "إذا كان يعتزم زيادة كبيرة فى عدد القوات ويخطط لأعمال عدائية محتملة طويلة الأمد فإن الإدارة ستحتاج إلى موافقة الكونجرس وموافقة الشعب الأمريكي".