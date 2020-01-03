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رصف طرق فى الشرقية بتكلفة 73 مليون جنيه

الجمعة، 03 يناير 2020 03:27 م
رصف طرق فى الشرقية بتكلفة 73 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على لانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الطرق بتكلفة 73 مليون جنيه ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لبرنامج المحافظة  للوصول لبنية تحتيه سليمه تساهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحسن من مستوي الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة .

ومن جانبه صرح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق ،أنه نفذت عدد 8 مشروعات تشمل أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير وإصلاح فواصل كباري بطول 48 كم وبتكلفة 73 مليون جنية وقد كان لمركز الحسينية النصيب الأكبر في رصف ورفع كفاءة الطرق فتم رصف طريق رمسيس ترعة السلام بطول 22 كم وبتكلفة 40 مليون جنية وطريق 5 خفرع القصبي غرب / قرية الشهيد بطول 5 كم وبتكلفة 21 مليون جنية ، ورصف طريق الاخيوة / سماكين الشرق / ابو سعفان بطول 5 كم وبتكلفة 21.6 مليون جنية .

وفي مركز الزقازيق تم الإنتهاء من رصف   3 طرق بطول 7 كم وبتكلفة 18.5 مليون جنية "طريق الزقازيق / ميت ابو عربي بطول 3.5 كم وطريق الزقازيق الغار / بحر ابو الاخضر بطول 5 كم وطريق الغار / العصلوجي بطول 3 كم"، كما تم رصف المرحلة الاولي من طريق هرية القديم بمدينة الزقازيق بطول 4.5كم وبتكلفة 7.3 مليون جنيه، كما تم رصف كوبري كفر عبد العزيز والمداخل السطحية بتكلفة 2.3 مليون جنيه وتطوير ميدان الزراعة بتكلفة 3.4 مليون جنية واصلاح فواصل كوبري الصاغة بتكلفة 850 ألف جنيه.

أضاف مدير مديرية الطرق ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بطول 62.5 كم وبتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه ومن المتوقع الإنتهاء من تلك المشروعات خلال عام  2020 ، بالاضافة إلى إداراج مشروعات جديدة بخطة الرصف بالمحافظة  بطول 50 كم وبتكلفة مبدئية تصل الي 53 مليون جنيه ، من أجل رفع كفاءة منظومة الطرق بالمحافظة والوصول لبنية تحتية سليمة مع إلزام الشركات ‏المنفذه بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات المحددة ببنود التعاقد‏.

 

 


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