رئيس وزراء كرواتيا: سنساعد فى بدء محادثات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبى

زغرب أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكرواتى أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، إن بلاده سوف تساعد فى بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى فى ظل رئاستها لهذه الكتلة الأوروبية لمدة ستة أشهر قادمة.

وأضاف بلينكوفيتش - فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "سوف نبذل قصارى جهدنا للتغلب على المشكلات وإعادة إطلاق العملية التى عقدت فى قمة أكتوبر 2019".

وحول رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، قال بلينكوفيتش إن "سياق رئاستنا محدد للغاية"، مشيراً إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير، فستتمثل مهمة بلاده فى تنسيق الجهود داخل الاتحاد الأوروبى لوضع مقترح إطار عمل لاتفاقيات مستقبلية مع بريطانيا.

يُشار إلى أن فرنسا وهولندا أوقفتا مسار مفاوضات الانضمام لكل من مقدونيا الشمالية وألبانيا العام الماضى.